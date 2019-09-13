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«الجوازات»: المخالفة المرورية لا تمنع السفر للخارج

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«الجوازات»: المخالفة المرورية لا تمنع السفر للخارج دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الجوازات»: المخالفة المرورية لا تمنع السفر للخارج

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، إمكانية سفر المواطن للخارج إذا كانت لديه مخالفة مرورية.

جاء ذلك، ردًا على تساؤل وجّهه مغرِّدٌ على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيه: «لديّ مخالفة مرورية.. هل أستطيع السفر؟».

وقالت مديرية الجوازات؛ مجيبةً عن الاستفسار: «المخالفات المرورية  للمواطن لا تمنع السفر؛ طالما لا يوجد عليك منع من السفر».

 في شأنٍ آخر، قالت «الجوازات»، إنّه يلزم ألا تقل صلاحية الجواز عن ثلاثة أشهر للسفر ضمن الدول العربية، وستة أشهر لبقية الدول، وذلك ردًا على تساؤل مغرِّد قال: «أنا بسافر وبيكون باقي على جوازي 6 شهور ويوم وينتهي الجواز.. بمكاني أسافر ولا لا».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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