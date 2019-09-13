الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بوزارة الاتصالات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن حاجتها لشغل وظائف على لائحتي بند الأجور والمستخدمين وعلى الراغبين بالتقديم إرسال بياناهم على البريد الإلكتروني للوزارة.

أولاً: بيانات الوظائف

على لائحة المستخدمين 33 598 مراسل مكتبي، رجال

على لائحة بند الاجور ب 6 مأمور سنترال، نساء

على لائحة بند الاجور ب 29 عامل / سائق، رجال

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ثانياً – مقر الوظيفة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمدينة الرياض

ثالثاً : الشروط المطلوبة توفرها بالمتقدم:

أن يكون المتقدم / ــــة سعودي الجنسية وأن يكون مقر السكن مدينة الرياض مع إحضار ما يثبت ذلك وأن يكون المتقدم حاصل على الحد الأدنى من المؤهل العلمي (الابتدائية).

أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة وأن يكون لائقاً صحياً وأن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخله بالشرف أو الأمانة.

أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول وأن يكون من المسجلين على نظام ساعد بوزارة الخدمة المدنية وأن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

وسيتم استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 1440/01/16هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الأثنين بتاريخ 1441/01/17هـ.

آلية التقديم : إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [email protected] .