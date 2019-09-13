الان تتابع شاهد التفاصيل: 259 وظيفة شاغرة للجنسين في شركات الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت غرفة الرياض تعلن عن توفر 259 شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص وفق الجدول التالي : وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php

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