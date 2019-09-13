عاجل اليمن : رئاسة البرلمان اليمني تعلن فشل التحالف في هزيمة الحوثيين وتدعو السعودية والإمارات لمغادرة اليمن وهذا هو البديل (تفاصيل طارئة)

شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة البرلمان اليمني تعلن فشل التحالف في هزيمة الحوثيين وتدعو السعودية والإمارات لمغادرة اليمن وهذا هو البديل (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا نائب رئيس البرلمان اليمني، عبد العزيز جباري، (الأربعاء)، التحالف السعودية الإماراتي إلى مغادرة بلاده، إذا لم يستطع العودة إلى أهدافه التي جاء من أجلها إلى اليمن.

وأضاف جباري في تصريحات تليفزيونية إن مسار التحالف في اليمن انحرف عن مواجهة الحوثيين إلى أهداف أخرى.

اخر الاخبار

حزب الإصلاح يدعو للإطاحة بالحكومة وإشراك هؤلاء في حكومة جديدة.. واليدومي يعلن قبل قليل عن الخطوة القادمة .. وهذا ما قاله عن السعودية والإمارات (فيديو مباشر)

هجوم سعودي إماراتي عنيف على ‘‘سلطان العرادة’’ وهكذا كان الرد اليمني العاجل

أول صورة واضحة لمنفذ عملية اغتيال شقيق عبدالملك الحوثي الذي قتله الحوثيون يوم أمس في قلب مدينة مارب.. شاهد

حزب الإصلاح يفجر مفاجأة كبرى ويعلن : غريمنا السعودية والشرعية .. وهذا ما سيحدث خلال أيام ويغير المعادلة

لأول مرة تسريب مكالمة حساسة بين ‘‘سعود القحطاني’’ والقنصل السعودي بإسطنبول قبل تقطيع جثة ‘‘خاشقجي’’ تكشف (بالاسم) عن طرف ثالث متورط في العملية.. (تفاصيل)

‘‘وحش لا يحمل الرحمة’’.. أصالة تفاجئ الجمهور بكشف أسرار جريئة .. وتتحدث عن ‘‘خيانة زوجية’’ .. شاهد

بالفيديو.. هذا ما فعلته مع زوجها بعدما اكتشفت أنه ”شاذ جنسيا”.. الدكتور ”طارق الحبيب” يوضح الحكم الشرعي (شاهد)

Advertisements

هكذا كان مصير القذر حمد المزروعي على أيدي مجموعة من الشباب اليمنيين (أسماء+صور)

جباري يخرج عن صمته ويفضح البركاني والرئيس هادي بشأن أحداث عدن .. ويكشف عن رسالة حاسمة تلقتها الشرعية حول طرد الإمارات من التحالف

قرار جمهوري بتعيين العدو اللدود للإمارات في منصب رفيع في أهم محافظة جنوبية.. شاهد (صورة+فيديو)

الانتقالي يقبل الفريق ”علي محسن” ويرفض الوزير ”أحمد الميسري” في مشاورات جدة.. وهذا موقف الشرعية..!

الحوثيون يعلنون بالاسم عن قاتل شقيق عبدالملك الحوثي.. وتنفيذ عملية نوعية في عمق مدينة مارب قبل قليل (تفاصيل ما حدث)

سائق عائلة صالح الذي خان الزعيم وباعه بثمن بخس ..لن تصدق كيف كان مصيره اليوم بصنعاء..شاهد

أبرز تصريحات جباري

البيان السعودي المنفرد، حول أحداث عدن، كان جيداً، لكن الخطابات والتصريحات جميعها لا يطبق منها شيء على أرض الواقع.

اليمنيون يمكنهم مواجهة الحوثيين بمفردهم، دون التحالف الذي حاد عن مساره.

التحالف عجز عن هزيمة الحوثيين، بدليل أنه بقي لسنوات يقاتل دون جدوى.

اليمنيون بدأ صبرهم ينفذ من الدعم الإماراتي للانفصاليين بالأسلحة والذخائر.

من أعطى الحق للإمارات بتسليح الميليشيات، ودعم قوى متمردة ليس لها أي شرعية في اليمن.

تشبث سعودي بأبوظبي

الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته ارتكبوا "خيانة" بصمتهم على الضربات الإماراتية الأخيرة على الجيش الوطني.

الرياض أكدت تشبثها بما تقوم به أبو ظبي في الأراضي اليمنية.

رئيس البرلمان اليمني رفض إصدار بيان ضد الضربة الإماراتية على الجيش الوطني اليمني.

انتهاكات إماراتية جديدة