حرس الحدود ينقذ قاربًا كويتيًّا تعطل بعرض البحر وعلى متنه شخصان

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الجبيل بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الخميس، من مساعدة شخصين تعطَّل بهما قاربهما بعرض البحر في المياه السعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني؛ أنه ورد بلاغ إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الجبيل يتضمن تلقيهم اتصالًا على هاتف الطوارئ 994 يفيد بتعطل قارب كويتي في عرض البحر.
وأضاف أنه تم على الفور توجيه دورية من القطاع، وعند وصولها إلى موقع البلاغ، عثرت على القارب متعطلًا، وعلى متنه شخصان أحدهما يحمل الجنسية الكويتية ومرافقه يحمل الجنسية الهندية، وهما بحالة صحية جيدة.
وأكد المتحدث الرسمي أنه تم التأكد من سلامة الراكبين، وتقديم المساعدة لهما وإصلاح العطل، ومرافقتهما حتى غادرا إلى وجهتهما المقصودة.
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