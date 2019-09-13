سياسي / الصين وماليزيا تعززان التعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بينهما



بكين 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

التقى نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان اليوم مع وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله الذي يزور بكين حاليا.

وذكرت وكالة أنباء ( شينخوا ) الصينية أن وانغ تشي أكد خلال اللقاء على عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في السنوات الأخيرة.

وشدد وزير الخارجية الماليزي على أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الصين وتدعم بحزم التعاون بشأن "مبادرة الحزام والطريق "،مضيفا أن ماليزيا ستواصل زيادة التعاون مع الصين في مجالات الاقتصاد والتجارة والتبادلات الودية، معربا عن استعداد بلاده للقيام بدور فعال في تعزيز العلاقات بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

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