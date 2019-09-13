اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على صعود.

وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 92ر187 نقطة، أو ما يعادل 86ر0% ، ليصل إلى 53ر21947 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 13ر7 نقطة، أو ما يعادل 45ر0% ، ليصل إلى 23ر1602 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.