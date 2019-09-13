السعودية اليوم / سيول وأمطار غزيرة تهطل بالعاصمة الجزائرية دون تسجيل ضحايا



الجزائر 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

شهدت العاصمة الجزائرية هطولا مكثفا للأمطار وسيول الليلة، فيما أكد جهاز الدفاع المدني في البلاد عدم تسجيل أي ضحايا إثر ذلك.

وقال الجهاز إنه قام بإسعاف امرأة أصيبت بحالة من الهلع عندما كانت على متن سيارة على مستوى بلدة بئر مراد رايس، فضلا عن قيام عناصره بتسجيل نحو 20 تدخلا في العديد من البلدات التي غمرتها المياه.

وأوضحت ولاية الجزائر في بيان لها أن السيول والأمطار الغزيرة التي تساقطت على العاصمة بداية من الساعة الثامنة ليلا أدت إلى تشكيل برك مائية على مستوى العديد من الأحياء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مياه الأمطار غمرت إحدى محطات مترو الانفاق، وكذلك مطار الجزائر الدولي.

وشهدت ولايات أخرى من الجزائر أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات.

وحذرت هيئات الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة، مصحوبة ببرد ورياح على 16 ولاية تستمر حتى التاسعة من صباح يوم الجمعة.

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04:09ت م

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