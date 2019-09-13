، بعد زرع "الطائفية" في الكتب.. الحوثيون يفرضون "قسم الولاية" على الطلاب كل صباح ،

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كشفت مصادر يمنية عن أن المليشيات الإرهابية الحوثية، تمارس ضغوطاً على المدارس لإلزام الطلاب بترديد ما يسمى "قسم الولاية" في طابور الصباح، وهو القسم الذي أجبر عليه طلاب صعدة منذ توسع المليشيات الإرهابية.
ويردد جميع طلاب صعدة في الطابور الصباحي منذ سنوات تلك الكلمات التي يطلق عليها "قسم الولاية" لدى الحوثيين، حيث تسعى المليشيات لتعميم القسم ليصرخ به الطلاب في نهاية الطابور بدلاً من النشيد الوطني، ونصه: "اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك، ونتولى الإمام علي، ونتولى من أمرتنا بتوليه: سيدي ومولاي عبدالملك بدر الدين الحوثي، اللهم إنا نبرأ إليك من عدوك، وعدو رسولك، وعدو الإمام علي، وعدو من أمرتنا بتوليه: سيدي ومولاي عبدالملك بدر الدين الحوثي".
ويأتي ذلك الإجراء بعد تعديلات على كتب المناهج الدراسية أُقحمت الطائفية فيها، وتؤسس بها لإنبات جيل طائفي لا يعترف بكيان الدولة اليمنية.
وأشارت المعلومات إلى أن مشروع "حوثنة التعليم" بالصرخة الصباحية والكتب، يستهدف أكثر من ثمانية آلاف مدرسة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
بعد زرع "الطائفية" في الكتب.. الحوثيون يفرضون "قسم الولاية" على الطلاب كل صباحمحمد المواسي الخليج 365 2019-09-13
كشفت مصادر يمنية عن أن المليشيات الإرهابية الحوثية، تمارس ضغوطاً على المدارس لإلزام الطلاب بترديد ما يسمى "قسم الولاية" في طابور الصباح، وهو القسم الذي أجبر عليه طلاب صعدة منذ توسع المليشيات الإرهابية.
ويردد جميع طلاب صعدة في الطابور الصباحي منذ سنوات تلك الكلمات التي يطلق عليها "قسم الولاية" لدى الحوثيين، حيث تسعى المليشيات لتعميم القسم ليصرخ به الطلاب في نهاية الطابور بدلاً من النشيد الوطني، ونصه: "اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك، ونتولى الإمام علي، ونتولى من أمرتنا بتوليه: سيدي ومولاي عبدالملك بدر الدين الحوثي، اللهم إنا نبرأ إليك من عدوك، وعدو رسولك، وعدو الإمام علي، وعدو من أمرتنا بتوليه: سيدي ومولاي عبدالملك بدر الدين الحوثي".
ويأتي ذلك الإجراء بعد تعديلات على كتب المناهج الدراسية أُقحمت الطائفية فيها، وتؤسس بها لإنبات جيل طائفي لا يعترف بكيان الدولة اليمنية.
وأشارت المعلومات إلى أن مشروع "حوثنة التعليم" بالصرخة الصباحية والكتب، يستهدف أكثر من ثمانية آلاف مدرسة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
12:59 AM
يستهدف أكثر من 8 آلاف مدرسة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم
كشفت مصادر يمنية عن أن المليشيات الإرهابية الحوثية، تمارس ضغوطاً على المدارس لإلزام الطلاب بترديد ما يسمى "قسم الولاية" في طابور الصباح، وهو القسم الذي أجبر عليه طلاب صعدة منذ توسع المليشيات الإرهابية.
ويردد جميع طلاب صعدة في الطابور الصباحي منذ سنوات تلك الكلمات التي يطلق عليها "قسم الولاية" لدى الحوثيين، حيث تسعى المليشيات لتعميم القسم ليصرخ به الطلاب في نهاية الطابور بدلاً من النشيد الوطني، ونصه: "اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك، ونتولى الإمام علي، ونتولى من أمرتنا بتوليه: سيدي ومولاي عبدالملك بدر الدين الحوثي، اللهم إنا نبرأ إليك من عدوك، وعدو رسولك، وعدو الإمام علي، وعدو من أمرتنا بتوليه: سيدي ومولاي عبدالملك بدر الدين الحوثي".
ويأتي ذلك الإجراء بعد تعديلات على كتب المناهج الدراسية أُقحمت الطائفية فيها، وتؤسس بها لإنبات جيل طائفي لا يعترف بكيان الدولة اليمنية.
وأشارت المعلومات إلى أن مشروع "حوثنة التعليم" بالصرخة الصباحية والكتب، يستهدف أكثر من ثمانية آلاف مدرسة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
، بعد زرع "الطائفية" في الكتب.. الحوثيون يفرضون "قسم الولاية" على الطلاب كل صباح ،
المصدر : الخليج 365
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