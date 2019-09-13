إدارة المرور توضح أهمية الوسائد الهوائية

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أكدت إدارة المرور، على ضرورة إصلاح قائدي السيارات للوسائد الهوائية والتأكد من سلامتها بعد الحادث المروري. وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” : “إذا أدى الحادث المروري إلى فتح الوسائد الهوائية..، على قائد المركبة إصلاحها وعدم إهمالها”. وأضافت الإدارة العامة للمرور أن إصلاح الوسائد الهوائية مهم للغاية في الحماية من خطر الاصطدامات.





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