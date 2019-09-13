قاعدة شحن لاسلكية تنظف الهواتف الذكية من الجراثيم

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كشفت شركة Lexon النقاب عن قاعدة الشحن Oblio اللاسلكية، التي تعمل على تنظيف الهواتف الذكية من الجراثيم، وذلك خلال فعاليات معرض الإلكترونيات IFA 2019 بالعاصمة الألمانية برلين.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن قاعدة الشحن اللاسلكية، التي تعمل وفقًا لمعيار Qi، تشتمل على لمبات بالأشعة فوق البنفسجية UV لتطهير الهاتف الذكي من الجراثيم العالقة به في غضون 20 دقيقة.

وتعمل قاعدة الشحن Oblio اللاسلكية بقدرة 10 وات، ويبلغ سعرها 80 يورو.

