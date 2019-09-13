وظيفة شاغرة بجامعة الأميرة نورة بمسمى “معيدة لغة صينية”.. وهذه شروط التقدم لها

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أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وظيفة أكاديمية شاغرة بدرجة “معيدة” في تخصص اللغة الصينية.

وأوضحت الجامعة أن المتقدمة يجب أن تكون سعودية الجنسية، وحاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو غير سعودية معترف بها، وألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن “جيد جداً”، وألا يتجاوز عمرها 30 عاماً، وأن تجتاز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية، وأن تكون حاصلة على ما لا يقل عن مستوى (VI) اختبار الكفاءة اللغوية في اللغة الصينية.

وأضافت أن المتقدمة يجب أن تكون حاصلة على البكالوريوس في تخصصات اللغة الصينية وآدابها، أو اللغة الصينية، أو تدريس اللغة الصينية كلغة ثانية أو كلغة أجنبية، أو الترجمة “اللغة الصينية – اللغة العربية”، أو الترجمة “اللغة الصينية – اللغة الإنجليزية”.

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