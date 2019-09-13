«جهينة» و«حبيب» ينتزعان نوماس الأشواط الرئيسة لفئة «الحيل، الزمول»

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، صباح اليوم الخميس، تنفيذ 14 شوطًا مخصصة لفئة «الحيل، الزمول»، ضمن مرحلة الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، التي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن.

وحظيت الأمتار الأخيرة للأشواط بمنافسة مثيرة وقوية من الهجن المشاركة، انتزعت فيها "جهينة" و"حبيب" نوماس الأشواط الرئيسة، وجاءت النتائج على النحو التالي:

الشوط الأول: «جهينة» لماجد حمود الجهني. الشوط الثاني: «حبيب» لمنيف بن فراش بن عايض. الشوط الثالث: «ضجيج» لفهيد بن راشد المري. الشوط الرابع: «مبلش» لرياض بن ثامر السعدون. والخامس: «بشائر» لمحمد سلطان المالكي. والسادس «الذيب» لفهد نايف القرشي. والسابع: «الجذابة» لضويحي نخيلان الشمري.

أما الشوط الثامن: «الغالي» لبندر وجب العتيبي. والتاسع: «الفاتنة» لمحمد سلطان المالكي. والشوط العاشر: «الذيب» لـمشعل محمود الشامي. والحادي عشر: «الفائزة» لحمود محمد الشيباني. والثاني عشر: «شالي» لمحمد عبدالرحمن الشلوي.

فيما جاء الشوط الثالث عشر: «لشقراء» لحمد محمد الوهيبي. والشوط الرابع عشر الأخير «مرسال» لأحمد سلطان السويدي.