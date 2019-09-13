سياسي / خمس دول أوروبية: ضم غور الأردن لإسرائيل يعد خرقا فادحا للقانون الدولي



باريس 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

أصدرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها البالغ من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة الى إسرائيل.

وقال وزراء خارجية البلدان الخمسة في بيان مشترك : "فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا قلقة جدا بسبب الإعلان المتعلق باحتمال ضم مناطق من الضفة الغربية منها غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت".

وتابع البيان: "في حال تم تطبيق الإعلان فهذا سيعد خرقا فادحا للقانون الدولي".

ودعت تلك الدول طرفي الصراع إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون الدولي وخطوات تتعارض مع جهود التسوية بين فلسطين وإسرائيل استنادا إلى مبدأ حل الدولتين في الحدود التي رسمت في عام 1967 م.

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