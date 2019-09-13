شكرا لقرائتكم خبر عن الخرمة: إصابة 31 في انقلاب حافلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الخرمة)

أصيب 31 شخصاً في حادثة انقلاب حافلة على طريق «الخرمة - رنية». وقال المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، إن 9 فرق إسعافية وكوادر مساندة باشرت الحادثة، بعد تلقي عمليات الصحة بلاغا عن الحادثة مع فرق مساندة للهلال الأحمر والدفاع المدني والجهات الأخرى.

ولفت الربيعي إلى أن مدير الشؤون الصحية الصيدلي صالح المؤنس تابع الحادثة، موجهاً ببذل أقصى الجهود في هذا الإطار، فيما بين المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي، أن الفرق الإسعافية التابعة للهيئة باشرت الحادثة، موضحا أن المصابين زوار من جنسيات عربية.

وأضاف «عند وصول أول فرقة للموقع تبين أنه تم نقل 4 حالات للمستشفى قبل وصول الفرق، فيما عولجت الحالات المتبقية في موقع الحادثة، حيث قدمت لهم الخدمة الطبية الإسعافية الطارئة قبل نقلهم للمستشفى»، مشيراً إلى أن هناك إصابتين صنفتا بالخطيرة، بينما راوحت الإصابات المتبقية بين البسيطة والمتوسطة.