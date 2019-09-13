شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية» تستعرض مبادرات التحول وأبرز المشاريع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نظمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أمس (الخميس)، اللقاء الثامن لبرنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة ومجموعة شركاتها بحضور مدير عام المؤسسة المهندس صالح الجاسر والرؤساء التنفيذيين للشركات والوحدات الاستراتيجية الناشئة عن التخصيص وقيادات جميع القطاعات في المؤسسة ومجموعة شركاتها.

وجرى خلال اللقاء استعراض ما تم إنجازه من مبادرات ضمن البرنامج الذي أُطلق منتصف 2015، إلى جانب مناقشة أبرز المشاريع الجديدة وتحديد أولويات وأهداف المرحلة المقبلة.

ونوه المهندس الجاسر بما تم إنجازه من مبادرات ضمن برنامج التحول خلال السنوات القليلة الماضية في مجال تحديث وتنمية الأسطول والاستثمار في العنصر البشري، ورفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات والمنتجات والأنظمة والإجراءات.