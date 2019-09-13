شكرا لقرائتكم خبر عن المهنا لـ "الخليج 365": «طيران ناس» تدرس تشغيل رحلات مباشرة إلى قبرص والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)كشف الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا أن الشركة تدرس في الوقت الراهن فتح خط مباشر إلى لارنكا القبرصية اعتباراً من مايو 2020 كوجهة صيفية جديدة.
وأوضح المهنا في تصريحات لـ«الخليج 365» أن خطة طيران ناس الإستراتيجية تقتضي التوسع، وزيادة عدد الوجهات الجديدة، خصوصاً بعد فتح السفارة السعودية في قبرص، وعلى هامش زيارة وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف التي نوه فيها إلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، واكتشاف الفرص الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح المهنا أن هناك فريقاً متخصصاً سيزور قبرص لتقييم الوجهة وبحث آلية التعاون بما يتيح تسهيل إجراءات السفر للسعوديين الراغبين في زيارة قبرص.
يذكر أن طيران ناس فتحت هذا العام وجهات جديدة كـ«سراييفو، وباتومي وتبليسي وباكو وفينا» وحققت إقبالاً كبيراً من السعوديين.
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