شكرا لقرائتكم خبر عن المسعودي: تميز تعليم جدة متصاعد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح شبرق (جدة) أكد مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، أن محافظة جدة متميزة بتعليمها الذي يمر بمراحل تميز تصاعدية منذ زمن بعيد. وقال أثناء زيارته لمكتب التعليم بالنسيم: «اليوم في مكتب النسيم نجد الرغبة والعمل والتأسيس للتميز»، فيما تجول المسعودي في مركز التميز والجودة الذي أسسه مدير المكتب الدكتور سعود بن حميد السلمي. واطلع المسعودي على سير الدراسة في ثانوية الثغر النموذجية، وتلمس حاجات الطلاب والكادر التعليمي والإداري، مبدياً إعجابه بما شاهده مقدما شكره لقائدها طلال السلمي ولزملائه العاملين.

أكد مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، أن محافظة جدة متميزة بتعليمها الذي يمر بمراحل تميز تصاعدية منذ زمن بعيد. وقال أثناء زيارته لمكتب التعليم بالنسيم: «اليوم في مكتب النسيم نجد الرغبة والعمل والتأسيس للتميز»، فيما تجول المسعودي في مركز التميز والجودة الذي أسسه مدير المكتب الدكتور سعود بن حميد السلمي. واطلع المسعودي على سير الدراسة في ثانوية الثغر النموذجية، وتلمس حاجات الطلاب والكادر التعليمي والإداري، مبدياً إعجابه بما شاهده مقدما شكره لقائدها طلال السلمي ولزملائه العاملين.

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