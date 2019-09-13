شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الشباب العربي: مواقف المملكة ثابتة وواضحة إزاء القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أشاد عضو مجلس إدارة الشباب العربي بجامعة الدول العربية وسفيرها لدى دول مجلس التعاون الخليجي محمد الهاجري بموقف المملكة العربية السعودية الراسخ إزاء القضية الفلسطينية، مؤكدا موقف المملكة الثابت تجاه قضية فلسطين وأهميتها بالنسبة للعالم الإسلامي.

وأضاف «الهاجري» أن «ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال القمة العربية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية مؤخراً يؤكد أن قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة».

ونوه إلى إعلان خادم الحرمين الشريفين عن تبرع المملكة بمبلغ 50 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس وتقديم 150 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

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وأكد الهاجري موقف القيادة الرشيدة الثابت منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود ومن بعده أبناؤه وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني.

وأشار الهاجري إلى حرص ودعم قيادة المملكة اللا محدود للأشقاء الفلسطينيين في جميع المؤتمرات والمحافل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، وهذا ما عهد عن القيادة.

وأوضح سفير الشباب العربي أن الموقف الرسمي والشعبي السعودي في نصرة القضية هو أحد ثوابت السياسة الخارجية للمملكة وشعبها وهو ما عبر عنه بيان الديوان الملكي الذي يدعم جهود الأشقاء الفلسطينيين ويستنكر ويدين ويرفض كل الإجراءات والممارسات غير المشروعة.