شكرا لقرائتكم خبر عن وفد القيادات المسيحية الإنجيلية يزور نيوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيوم)

زار وفد القيادات المسيحية الإنجيلية الذي يزور المملكة حالياً، برئاسة جويل روزنبرغ منطقة نيوم أمس الأول (الأربعاء)، واطلع على العديد من المناطق الأثرية والطبيعية المختلفة هناك.

وشملت الزيارة منطقة البدع التاريخية، التي تضم مغاير شعيب التي يعود بناؤها إلى 3000 سنة، ومنطقتَيْ قيال ومقنا اللتين تتميزان بالشواطئ الجميلة، ووادي طيب اسم أحد أبرز المعالم الطبيعية في نيوم، وضم الوفد كذلك إعلاميين يمثلون شبكات إعلامية مسيحية.

وقال رئيس الوفد جويل روزنبرغ: «نحن ممتنون لأننا تمكنا من رؤية نيوم في هذه المرحلة الأولية من تطوير المشروع، ويملؤنا الشغف للعودة لها مع المزيد من الأشخاص في الوقت المناسب، وإن الجبال والصحاري والشواطئ خلابة، وبدا جلياً بالنسبة لنا سبب قناعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن نيوم ستستقطب زواراً من كل أنحاء العالم وأنها ستكون ركيزة مهمة في مخطط رؤية 2030».