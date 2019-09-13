شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يعاود جلساته بالتصويت على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يستأنف مجلس الشورى يوم الإثنين القادم جلساته بعد انتهاء إجازة أعضائه، وذلك بعقد جلسته العادية الرابعة والخمسين. ويستهل جدول أعماله بالتصويت على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام بعد الاطلاع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات بشأن التقرير في جلسة ماضية. كما يصوت على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة. ويهدف مشروع النظام المكون من ثماني وعشرين مادة إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها، في ما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

ويطلع المجلس في ذات الجلسة على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء في جلسة ماضية من آراء في أثناء مناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وأدرج المجلس على جدول أعمال الجلسة عددا من تقارير لجانه بشأن تقارير الأداء السنوي لجهات عدة إذ يناقش تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

التصويت على البرامج الميسرة للأسر الضمانية

في جلسة الثلاثاء يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية؛ ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة الصندوق بالعمل لإيجاد برامج تيسر استفادة الأسر الضمانية من برامج الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما يناقش المجلس توصية جديدة تقدمت بها اللجنة تطالب الصندوق بالتنسيق مع جهات التمويل للقرض غير المباشر لتوحيد شروطها بما يضمن الاستفادة العادلة لكل شرائح المواطنين المحولين على هذا النظام.

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كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم وتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مقترح تعديل نظام حماية الطفل.

إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور

في جلسة الأربعاء يناقش المجلس تقرير اللجنة الأمنية بشأن إعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور وعدد من الأحكام الأخرى، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه.

ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بعد الاطلاع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات حول التقرير في جلسة ماضية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلستيه يومي الثلاثاء والأربعاء عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.