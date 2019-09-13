«البيئة»: عربات متنقلة لخدمة مربي الحيوانات

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جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض) أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة ترخيص عربات متنقلة لتقديم الخدمات لمربي الحيوانات في مناطقهم، وتوفير فرص العمل لعدد من التخصصات، إذ يعد الترخيص نافذة استثمارية للكيانات والجهات المتخصصة في تقديم الخدمات البيطرية. وأوضحت الوزارة أن الخدمات تنحصر في الرش والتطهير، والجز والحلاقة، والتقليم للأظلاف والحوافر، والترقيم وتجهيز الحظائر باللوازم الصحية الحديثة، إضافة إلى الزيارات الإرشادية الحديثة، وعمليات التلقيح الصناعي للإبل والأبقار والضأن والماعز. وأشارت إلى أن الترخيص يتم من قبل الإدارة العامة للإنتاج الحيواني التابعة لوكالة الوزارة للثروة الحيوانية وفق الشروط المنظمة لذلك.

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة ترخيص عربات متنقلة لتقديم الخدمات لمربي الحيوانات في مناطقهم، وتوفير فرص العمل لعدد من التخصصات، إذ يعد الترخيص نافذة استثمارية للكيانات والجهات المتخصصة في تقديم الخدمات البيطرية. وأوضحت الوزارة أن الخدمات تنحصر في الرش والتطهير، والجز والحلاقة، والتقليم للأظلاف والحوافر، والترقيم وتجهيز الحظائر باللوازم الصحية الحديثة، إضافة إلى الزيارات الإرشادية الحديثة، وعمليات التلقيح الصناعي للإبل والأبقار والضأن والماعز. وأشارت إلى أن الترخيص يتم من قبل الإدارة العامة للإنتاج الحيواني التابعة لوكالة الوزارة للثروة الحيوانية وفق الشروط المنظمة لذلك.

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