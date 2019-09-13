أمير الرياض والسفير الصيني يبحثان الموضوعات المشتركة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم أمس (الخميس) سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ. استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم أمس (الخميس) سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات المشتركة.



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