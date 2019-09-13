شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير نجران لجوازات المنطقة: سهلوا إجراءات المسافرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

ثمن نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز الجهود التي يبذلها رجال الجوازات وما يقدمونه من خدمات وحسن تعامل مع ضيوف المملكة عبر المطارات والمنافذ. جاء ذلك خلال استقباله أمس (الخميس) مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل، يرافقه مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان.

وأشاد الأمير تركي بن هذلول بالخدمات التي يقدمها منسوبو جوازات منطقة نجران عبر مطاري نجران وشرورة، إضافة إلى منفذي الخضراء والوديعة، وتسهيل إجراءات قدوم ومغادرة المسافرين بكل يسر وسهولة، والسعي في تطوير الخدمات للمسافرين.

وأكد أهمية مواصلة سبل التعاون بين المديرية العامة للجوازات والإدارات ذات العلاقة بمنطقة نجران، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وحل الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل. من جانبه، عبر اللواء خالد المقبل عن شكره لأمير منطقة نجران ونائبه لما يقدمانه من دعم ومتابعة لأعمال إدارة الجوازات بمنطقة نجران ومحافظاتها.