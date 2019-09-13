، في فعاليات صحة القنفذة .. تأمل طفل وذكريات مصاب الطائرة وممرضة أنقذت غريقًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الغروي" حث على الاستفادة من خدمات المركز للتعامل مع المواقف المختلفة

تابعت عدسة المصورة أماني الشريف أحد الأطفال في فعاليات صحة القنفذة مساء أمس الخميس بدءًا بتأمل الطفل في طريقة التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، واستغلال المدرب لفضول الطفل لتعليمه بعض الأساسيات الإسعافية.

يُذكر أن مركز التدريب بصحة القنفذة متكامل بالتجهيزات والمدربين في مجال الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم.

وحث مدير صحة القنفذة الدكتور عبدالله الغروي الجميع على الاستفادة من خدمات هذا المركز بصحة القنفذة للتعامل مع المواقف التي قد تحدث لهم في حياتهم اليومية، مبينًا أنه صادف العديد من حوادث السير وتعامل مع بعضها من خبرته في هذا المجال من دورات إنعاش قلب رئوي، بالإضافة إلى عددٍ من المدربين بصحة القنفذة معتمدين من الجمعية الأمريكية، وذوي خبرات في هذا المجال حاصلين على شهادات معتمدة، والذين سردوا لـ "الخليج 365" بعض مواقفهم العملية:

وقال حامد حسن المنتشري، وهو حاصل على شهادة مدرب إنعاش قلبي رئوي أساس من الجمعية الأمريكية لإنعاش القلب الرئوي.

من المواقف التي صادفته حالة لمصاب في الطائرة حصل له هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في القلب وتم التدخل بعمل إنعاش قلبي رئوي وبفضل الله عاد النبض والتنفس للمريض، بالإضافة إلى كثيرٍ من الحالات التي يواجهونها في المستشفى بشكل يومي.

والمدرب مثقال جابر الشمراني، حاصل على شهادة مدرب إنعاش قلبي رئوي أساس من الجمعية الأمريكية لإنعاش القلب الرئوي، والمدربة حليمة عوض المقعدي حاصلة على شهادة مدرب إنعاش قلبي رئوي أساس من الجمعية الأمريكية لإنعاش القلب الرئوي والتي الخليج 365 لها إنقاذ غريق كان متوقف القلب والتنفس وتم عمل الإنعاش القلبي الرئوي للمصاب وبفضل الله استقرت الحالة وتم تحويله للمستشفى.

وأوضح متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي لـ"الخليج 365"، أنه يتم عمل دورات إنعاش قلب رئوي أساس ومتقدم في مركز التطوير والمهارات بالقنفذة بصفة مستمرة ويتم عمل دورات توعوية للمجتمع في المدارس لتوعيتهم بأهمية الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل مع المصابين.

وأضاف: من الدورات التي تقدم بالمركز؛ دورة إنعاش قلبي رئوي أساس (bls)، دورة إنعاش قلبي رئوي متقدم للبالغين (acls)، دورة إنعاش قلبي رئوي متقدم للأطفال (pals)، دورة إنعاش قلبي رئوي متقدم للرضع (NRP)، الدورة المتقدمة في دعم الحياة للإصابات (atls)، الإسعافات الأولية، دورة وقف النزيف (bcon)، الدعم الدولي لصدمات الحياة (ITLS).