، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الملك سعـود و"هواوي" العالمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتقديم برامج تدريبية للطلاب والطالبات في تقنية المعلومات

وقّع مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ونائب رئيس شركة هواوي العالمية مارك شومان اليوم مذكرة تفاهم بين الجامعة ممثلة بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع وشركة هواوي للتدريب في مجال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

حضر توقيع مذكرة التفاهم الدكتور محمد بن صالح النمي وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، والدكتور أيـمن بن عبدالعزيز التميم عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، ونائب الرئيس للخدمات الإقليمية، ومديرو الاتصالات الإستراتيجية والموارد البشرية والتدريب من شركة هواوي، ووكلاء كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع ورؤساء الأقسام ومدير مركز التدريب.

وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الجامعة لربط مخرجات الجامعة بمتطلبات سوق العمل ولدفع خطط وبرامج التحول الرقمي بما يتفق مع الأهداف المحددة ضمن رؤية المملكة 2030 أن بدران بن عبدالرحمن العمر ونائب رئيس شركة هواوي العالمية مارك شومان اليوم مذكرة تفاهم بين الجامعة ممثلة بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع وشركة هواوي للتدريب في مجال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات..

وتتضمن المذكرة تقديم برامج تدريبية في تقنية المعلومات والاتصالات للطلاب والطالبات وإكسابهم المهارات اللازمة لتصميم وبناء وصيانة شبكات الحاسب والتخزين الحسابي، مما يساعد على تحسين الآفاق الوظيفية مع تلبية الزيادة في الطلب العالمي على متخصصي الشبكات.

وستعمل شركة هواوي على إنشاء معامل في الكلية مجهزة لتقديم الدورات التدريبية بجودة عالية، وسيتم توظيف هذه المعامل والاستفادة منها في تقديم برامج للخدمة المجتمعية للطلبة والمستفيدين من داخل وخارج الجامعة لتلبية الحاجة المتزايدة في متطلبات سوق العمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة العربية السعودية.