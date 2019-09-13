، "إمارة مكة": تعرفنا على "الفرد" صاحب التصرف غير المقبول بحق سائق الباص في المقطع المتداول ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنه ستتخذ الإجراءات النظامية بحقه

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن أن "مدني العاصمة المقدسة" تعرفت على (الفرد) الذي ظهر بمقطع الفيديو، مشيرة إلى أن تصرفه غير مقبول، و‏سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، لمقطع‏ فيديو صعد إلى الترند في منصة "تويتر" عبر هاشتاق #اعتداء_على_سائق_باص، وأظهر تصرفًا غير مقبول من قِبل أحد الأشخاص مع سائق باص بعد حادث مروري حدث بالقرب من كلية البنات بحي ريع ذاخر.