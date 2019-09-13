، الشباب يسعى لكسر "النحس" أمام النصر.. والاتحاد يخشى "كمين" ضمك ،

محمد بن مسعود - الدمام - اليوم في افتتاح الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تدور عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مجدداً مساء اليوم الجمعة - الجولة الثالثة - بعد التوقف لمشاركة المنتخب السعودي في التصفيات المشتركه المؤهلة إلى كأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023، بثلاث مباريات مثيرة، لعل أبرزها "ديربي الرياض " الذي يجمع النصر والشباب.

النصر - الشباب

يواجه النصر نظيره الشباب على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ( 8:35 مساءً) في مباراة من المتوقع أن تشهد إثارة وندية بين الطرفين كما هي في السنوات الأخيرة، حيث يسعى الشباب إلى كسر " نحس " الهزائم الذي لازمه في السنوات الأخيرة أمام (حامل اللقب).

كما يتطلع النصر إلى تحقيق فوز يدعمه معنوياً قبل مواجهة السد القطري الاثنين المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا وإحكام الإمساك بزمام الصدارة من جديد في حال تعثر الهلال.

وتشهد صفوف النصر عودة هدافه "المغربي" عبد الرزاق حمدالله ويحيى الشهري وعبد العزيز الجبرين وعبد الرحمن العبيد بعد تعافيهم من الإصابة، في الوقت الذي مازالت مشاركة لاعبه النيجيري أحمد موسى غير مؤكدة.

بدوره يسعى الشباب إلى استعادة التوازن عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الفيصلي في الجولة الماضية بعدما استهل موسمه بفوز ثمين خارج ملعبه على حساب الفتح, إذ سيستعيد خدمات مدافعه الجزائري جمال بلعمري بعد تعافيه من الإصابة، كما ستشهد صفوفه الظهور الأول للاعبه السنغالي الفريد ندياي الذي تم التعاقد معه مؤخراً قادماً من فياريال الإسباني.

ضمك - الاتحاد

يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على نظيره ضمك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها ( 6:50 مساءً ) ساعياً لتحقيق فوزه الثاني في ثاني مباراة له في الدوري هذا الموسم بعد الأول على الرائد، فيما تأجلت مباراته أمام التعاون في الجولة الماضية لمشاركته في البطولة العربية، فيما مني ضمك بخسارتين أمام النصر والعدالة.

ضمك يسعى لمصالحة جماهيره والاستفادة من عامل الأرض أيضاً وتحقيق أول ثلاث نقاط له في الدوري أو الظفر بنقطة من فم الاتحاد تشكل انطلاقة جديدة له.

التعاون - العدالة

يبحث التعاون عن فوزه الأول عندما يستقبل العدالة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة (6:50 مساءً).

التعاون يسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وخطف النقاط الثلاث التي تدفعه نحو مناطق الوسط، كونه يقبع في المركز الـ11 بنقطة واحدة ( له مباراة مؤجلة أمام الاتحاد).

بينما يأمل العدالة مواصلة تقديم العروض الجيدة المقرونة بالنتيجة الإيجابية التي تبقيه في مربع الكبار.