، اكتمال الاستعدادات الإعلامية لاختتام "مهرجان ولي العهد للهجن 2" بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السلمي" التقى ممثلي الوسائل وأشاد بما قدمه طلاب الإعلام من مواد مميزة

زار وكيل الرئيس لشؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة الدكتور رجاء الله السلمي، المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف، لمتابعة أعمال اللجنة الإعلامية في ختام مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته الثانية.

وفي التفاصيل، التقى "السلمي" الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية المرئية، والمسموعة، والمقروءة، وناقش معهم ما تم خلال الفترة الماضية وما يجب العمل عليه لضمان المزيد من الجهد لإظهار المهرجان بالصورة التي توضح للعالم أجمع مكانة مهرجان ارتبط باسم يسكن قلوب الجميع كما يعكس تميز المملكة في تنظيم أكبر الفعاليات بالصورة المثالية، لما تملكه من إمكانات بشرية ومادية عالية.

كما التقى "السلمي" طلاب وطالبات مبادرة الإعلام الجامعي بالطائف وناقش معهم كل ما يتعلق بالإعلام وشاهد العديد مما عرضه الطلاب من مواد إعلامية خلال مشاركتهم في المركز الإعلامي للمهرجان كشريك أساس، مشيدًا بما قدمه طلاب الإعلام من مواد صحافية مميزة، معتبرًا أنهم إعلاميو المستقبل.