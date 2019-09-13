وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدرب تحليل الصور (الرياض). . مدرب قوارب بحرية (الظهران). . مفتش مراقبة الجودة- التايفون (الطائف). Advertisements . منسق القوة- التايفون (الطائف). . مدير المرافق (الرياض). . مدرب- قيادة رافعة شوكية (الظهران). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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