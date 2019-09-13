فتح باب القبول والتسجيل لـ قوات أمن المنشآت

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عنفتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي ) للتعيين عليها في مناطق المملكة.

وأفادت الوكلة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الاحد الساعة الثامنة صباحاً الموافق 1441/1/16هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/1/20هـ.

واشترطت في المتقدمين أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم .

أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .

أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية .

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .

ولمزيد من التفاصيل حول التسجيل في قوات أمن المنشآت على رتبة جندي يمكن زيارة الرابط التالي (هنا)

