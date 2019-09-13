تضاعف رخص الاستثمار الأجنبي بالمملكة.. والشركات البريطانية في الصدارة

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كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن تضاعف رخص الاستثمار الأجنبي بالمملكة، لافتة إلى أنه تم إصدار 291 رخصة خلال الربع الثاني من 2019، بمعدل إصدار خمس رخص يوميا.

وأوضحت الهيئة أن عدد الرخص التي صدرت في كل القطاعات المستهدفة يعادل أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة 103 % مقارنة بالربع الأول من 2019.

ولفتت إلى أن قطاع البناء شهد إصدار 61 رخصة، إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي شهد إصدار 51 رخصة، وقطاع التصنيع الذي شهد إصدار 45 رخصة، فضلا عن القطاعات الأخرى مثل الخدمات المهنية والعلمية والتقنية وقطاع تجارة التجزئة والجملة والخدمات الإدارية والفندقة والتموين.

وبينت الهيئة أن الشركات البريطانية تصدرت القائمة بحصولها على 45 رخصة، تلتها الشركات الهندية بحصولها على 29 رخصة فالأمريكية بعدد 23 رخصة، كما شهدت المملكة توجه عدد كبير من الشركات العربية إلى الاستثمار فيها، إذ شهد الربع الثاني إصدار عدد من التراخيص لشركات من مصر والأردن والإمارات، فضلا عن اهتمام الشركات الصينية.

