تعرف على فوائد زيت الأفوكادو المدهشة

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يوصي الأطباء بتناول الأفوكادو، التي يعدها البعض من الخضراوات أيضا، من الخيارات التي يوصي بها الأطباء، لأن الزيت بها يشكل ما بين 30 و40% من الثمرة، الشيء الذي يُسهم في مد جسم الإنسان بالدهون الطبيعية.
وللحصول على زيت الأفوكادو يتم عصر الفاكهة، دون أن تخضع لأي عملية تصفية، ولذلك فهي من أفضل الزيوت البكر التي يمكن شراؤها على الإطلاق.
ويتم إنتاج زيت الأفوكادو حين تكون الفاكهة طرية وذات رائحة غير قوية، كما يستحب أن تكون خضراء اللون في هذه المرحلة.
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