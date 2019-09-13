مكتبة الملك فهد تحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية

احتفت مكتبة الملك فهد العامة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، باليوم العالمي للإسعافات الأولية، الذي يوافق 12 سبتمبر من كل عام، وذلك في قاعة الرواد بالمكتبة. ويُمثل هذا اليوم أهمية كبيرة لنشر ثقافة الإسعافات الأولية، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، بما يحد من تفاقم الإصابات والوفيات.

وفي إطار فعاليات الاحتفال، نُظمت محاضرة تدريبية توعوية، قدمها المدرب عائض موسى الشمراني، المدير الطبي المساعد لـ«برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية»، وذلك بحضور جمع غفير من المستفيدين تجاوز الـ٥٠٠ مستفيد.

وتقوم هيئة الهلال الأحمر السعودي، بدور أساسي في تعريف وتدريب الناس على تعلم سبل ومهارات الإسعافات الأولية، كما تلتزم الهيئة بتدريب جميع الأشخاص، أياً كانت أعمارهم، على اكتساب مهارات الإنقاذ؛ في إطار توعية المجتمع المحلي، بما يمكن القيام حيال تعرض أي شخص لخطر ما.