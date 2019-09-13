وكيل «التعليم»: تعديل الإجراءات في نظام الموارد البشرية لتحسين الخدمات

قال وكيل وزارة التعليم المساعد للموارد البشرية طلال الكود، اليوم الخميس، إن تعديل الإجراءات المعمول بها في نظام الموارد البشرية يحسن الخدمات المقدمة للمستفيد والمراجع.
جاء ذلك خلال افتتاح الكود، ورشة عمل بعنوان «إعادة الإجراءات لعمليات الموارد البشرية»، والتي حضرها مديرو وموظفو وكالة الموارد البشرية والمختصين، وفقًا للموقع الإلكتروني للوزارة.
وأضاف الكود أن الورشة تأتي ضمن مواكبة التطور في قطاع التعليم من خلال إعادة هيكلة الإجراءات والأنظمة المعمول بها حاليًا في نظام الموارد البشرية، مؤكدًا أن تعديل الإجراءات سيخدم المستفيد بطريقة جيدة تختصر الوقت والجهد، وتسمح بتحويل كثير من الإجراءات الورقية لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيد أو المراجع.
وأنشأت وزارة التعليم وكالة الموارد البشرية، لتكون مرتبطة بالوزير لتتولى قيادة التحول من المفهوم التقليدي لإدارة الأفراد ممثلًا في «شؤون الموظفين» إلى مفهوم يجعل الموارد البشرية شريكًا استراتيجيًّا في الوزارة، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وذلك بهدف رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية.
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