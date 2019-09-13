السعودية اليوم / أمير دولة الكويت يغادر المستشفى بعد استكمال فحوصاته الطبية



الكويت 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ علي جراح الصباح بأنه وبفضل من الله تعالى ونعمته قد غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء هذا اليوم إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة مبتهلين إلى الباري عز وجل بأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية.

// انتهى //

02:37ت م

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