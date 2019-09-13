السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة الرئيس الأسبق



جدة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد يوسف بحر الدين حبيبي رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق – رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

// انتهى //

23:40ت م

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جدة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تعزية ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق يوسف بحر الدين حبيبي – رحمه الله-.وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد يوسف بحر الدين حبيبي رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق – رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".// انتهى //23:40ت م0288

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