السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة الرئيس الأسبق



جدة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تعزية ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق يوسف بحر الدين حبيبي – رحمه الله-.

وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ وفاة فخامة السيد يوسف بحر الدين حبيبي رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق – رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

// انتهى //

23:39ت م

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