شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تحاكم 35 نائباً بتهمة «الخيانة والتخابر مع دول أجنبية» والان مع التفاصيل

تحدثت مصادر حوثية رسمية عن شروع السلطات الخاضعة للجماعة في صنعاء في إجراءاتها لمحاكمة 35 نائبا في البرلمان بعد أن وجهت إليهم تهمة الخيانة العظمى والتخابر مع دول أجنبية.

وفرضت الجماعة على النواب الخاضعين لها في صنعاء سحب الحصانة من عشرات النواب الموالين للحكومة الشرعية على خلفية التئام مجلس النواب في سيئون (جنوب شرقي البلاد) في مارس (آذار) الماضي، واختيار هيئة رئاسة جديدة له برئاسة النائب والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» سلطان البركاني.

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وزعمت الميليشيات أن النيابة العامة الخاضعة لها أحالت النواب الـ35 على المحاكمة بعد أن رفعت الحصانة عنهم، إذ نسبت إليهم تهما ملفقة بالخيانة عقب عقد جلسة مجلس النواب في سيئون التابعة لمحافظة حضرموت.

وتسعى الجماعة الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء إلى إرهاب معارضيها بشتى السبل، بما في ذلك نهب أموالهم ومنازلهم وإجراء المحاكمات غير القانونية لإدانتهم.

يشار إلى أن أغلب النواب اليمنيين تمكنوا من مغادرة صنعاء خلال السنوات الماضية والتحقوا بصف الحكومة الشرعية، فيما لا يزال العشرات من النواب خاضعين للجماعة في صنعاء، بمن فيهم رئيس البرلمان السابق يحيى الراعي المستمر في عقد جلسات غير قانونية أو مكتملة النصاب.