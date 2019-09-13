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الأمير فيصل بن بندر يستقبل سفير الصين لتعزيز سبل التعاون بين البلدين

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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض ، فى مكتبه بقصر الحكم اليوم، السفير "تشن وى تشينج"، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات المشتركة بين البلدين.

كما استقبل أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية المستشفى السعودى الألمانى صبحى عبدالجليل بترجى، ونائب رئيس مجلس الإدارة مكارم صبحى بترجى، وجرى خلال الاستقبال استعراض مشروعات الشركة فى منطقة الرياض.

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