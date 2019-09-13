شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن بندر يستقبل سفير الصين لتعزيز سبل التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض السعودية، فى مكتبه بقصر الحكم اليوم، السفير "تشن وى تشينج"، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات المشتركة بين البلدين.

كما استقبل أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية المستشفى السعودى الألمانى صبحى عبدالجليل بترجى، ونائب رئيس مجلس الإدارة مكارم صبحى بترجى، وجرى خلال الاستقبال استعراض مشروعات الشركة فى منطقة الرياض.