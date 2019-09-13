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مشهد يحبس الأنفاس.. سعوديون يعتلون أعلى رافعة بالرياض لالتقاط سيلفي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهر مقطع فيديو ثلاثة شبان سعوديين، صعدوا قمة أعلى رافعة في الرياض للتصوير والتقاط سيلفي في أعلى نقطة في العاصمة وتوثيق ذلك بالصور والمقاطع.
وأشعل هذا الفيديو ردود فعل واسعة، إذ استنكر مغردون هذه المغامرة من دون وجود أدوات سلامة، مما جعلهم عرضة لخطورة السقوط في أي لحظة.
وظهر أحد المغردين في وضع شديد الخطورة مع اهتزاز الرافعة في هذا العلو الشاهق.
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