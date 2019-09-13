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بيان فرنسي ألماني إيطالي إسباني بريطاني ضد إعلان نتنياهو
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعرب بيان فرنسي ألماني إيطالي إسباني بريطاني مشترك يعرب عن القلق البالغ حيال إعلان نتنياهو عزمه ضم مناطق في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وذلك حسبما أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية”، في خبر عاجل لها.
وأشار البيان المشترك، إلى أن إعلان نتانياهو إذا تم تنفيذه في الضفة الغربية سيشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
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