الان تتابع تعرف على الهيكل الجديد لرسوم تأشيرات الحج و العمرة و الزيارة و المرور والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 12:56 ص, 13 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 بالتفاصيل الخليج 365-متابعات اعتمد المقام السامي الهيكل الجديد لرسوم تأشيرات العمرة و الحج و الزيارة و المرور.

وجاءت إعادة الهيكلة على النحو التالي:

تأشيرة زيارة لغرض” العمرة أو السياحة أو أعمال أو زيارة أقارب و أصدقاء أو أخرى دخول مرة واحدة صلاحيتها 3 أشهر ومدة الإقامة شهر برسوم 300 ريال، والدخول المتعدد صلاحيتها سنة و مدتها 3 أشهر بقيمة 300 ريال أيضا

تأشيرة الحج وتكون في موسم الحج ومدة الإقامة طوال الموسم لحين الانتهاء من المشاعر و قيمتها 300 ريال

تأشيرة المرورللزيارة “جوا وبحرا وبرا” صلاحيتها 96 ساعة و مدتها 96 ساعة و قيمتها 300 ريال

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