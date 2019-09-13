شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي رئيس إندونيسيا في وفاة يوسف حبيبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تعزية ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، في وفاة فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق يوسف بحرالدين حبيبي. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تعزية ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، في وفاة فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق يوسف بحرالدين حبيبي. وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة فخامة السيد يوسف بحرالدين حبيبي رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق (رحمه الله)، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون».



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