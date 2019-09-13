، فيديو الإطارات الملتهبة.. كيف يسير رجل بسيارة مشتعلة؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - صوت يصرخ: "النار أسفل السيارة يا رجل"

كشف فيديو صادم من الولايات المتحدة الأمريكية، كيف كان رجل يقود سيارته على طريق سريع بينما النيران مشتعلة أسفل السيارة، وكأنها تسير على إطارات ملتهبة.

وحسب صحيفة " الديلي ميل " البريطانية، التقط المشهد الصادم قائد سيارة كانت تسير على الطريق.

وفي الفيديو يمكن سماع صوت ركاب السيارة وهم يصرخون على السائق في محاولة لجذب انتباهه، و تنبيهه إلى أن النار المشتعلة أسفل السيارة، ونسمع صوت أحدهم يقول " النار مشتعلة أسفل السيارة يا رجل"، لكن دون جدوى، فقد واصل قائد السيارة السير بها بسرعة كبيرة بينما استمرت النيران.

وفي النهاية تمكن ركاب السيارة من جذب انتباه السائق، الذي أبطأ السيارة حتى توقفت تماماً، وتمكن من إطفاء النيران.

وتنقل الصحيفة عن الشخص الذي نشر الفيديو، على موقع " فيرال هوج " أن النيران اشتعلت في سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي بالسيارة".