كلية نايف للأمن الوطني “نتائج القبول” جندي ورقيب| نتائج المباحث العامة في السعودية...

يهتم الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن معرفة نتائج كلية نايف للأمن الوطني، والتي أعلنت نتائج القبول بشكل مبدئي، في رتبة جندي ورقيب، وأشارات إلى وجود مستندات يجب على الطالب إحضارها معه، بجانب بعض التعليمات والإرشادات على الطالب إتباعها، وهي ما سنذكرها لكم في هذا الموضوع.

نتائج كلية نايف للأمن الوطني

هناك بعض المستندات على الطالب إحضارها معه وهي:

الذهاب بزي رياضي، عبارة عن بنطلون أسود وفانلة بيضاء، مع الحرص على عدم وجود أي شعارات عليها.

طباعة نموذج طلب إلتحاق بالخدمة العسكرية، يتم استخرجه من الموقع، ثم تعبئته بالبيانات المطلوبة وختمه من الجهات المختصة، ويكون معه عند المقابلة الشخصية.

صورة من المؤهل الشخصي والشهادات المطلوبة وتكون صورة طبق الأصل.

صورة واضحة ومكبرة لهوية الطالب مع إحضار الهوية لمطابقتها بالصورة.

في حالة كان المتقدم متزوجا، يلزم إحضار صورة من سجل الأسرة.

إحضار صورة مكبرة وواضحة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة لوالد الطالب.

صورة مكبرة وواضحة لهوية وسجل الأسرة أو حفيظة النفوس لجد الطالب في حالة وجودها.

في حالة عدم وجود والد الطالب، يقوم بإحضار صورة مكبرة وواضحة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة أو حفيظة النفوس لولي أمر الطالب، مع ضرورة إحضار ما يثبت ذلك.

8 صور حديثة وملونة ومكشوف الرأس مقاس 4×6 بالزي السعودي، وتكون خلفية الصورة بيضاء.

ملف علاقي لكي يتم وضع جميع المستندات المطلوبة به.

ضرورة الحضور في الموعد المحدد لكل طالب، وتعبئة النموذج من هنا.

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المباحث العامة

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ذكرت كلية نايف للأمن الوطني، أنه يمكن معرفة نتائج القبول في المباحث العامة في السعودية، من خلال موقع أبشر وهو تابع لوزارة الداخية السعودية هنا، وأيضا يمكن من خلال الموقع معرفة أماكن التدريب للطلاب، وقبل أعلان نتائج كلية نايف للأمن الوطني، سبق وأعلنت عن التقدم إلى رتبة جندي ورقيب، في مناطق” ومكة المكرمة، وعسير، الرياض، والمنطقة الشرقية”، وذلك وفقا لشروط معينة منها أن يكون سعودي الجنسية هو ووالدته ووالده ومنشأه في السعودية، يستثنى من ذلك من كان مع والده يخدم خارج المملكة.