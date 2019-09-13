قطار الحرمين يقدم تخفيضات على رحلاته بمناسبة اليوم الوطني

أعلن الحساب الرسمي لقطار الحرمين السريع، عن تخفيضات، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 89. وقال الحساب الرسمي لقطار الحرمين: «احتفالًا باليوم الوطني 89، سافروا على متن قطار الحرمين السريع بـ 89 ريالًا، على أن يسري ذلك العرض على الدرجة الاقتصادية فقط يوم 23 سبتمبر الجاري، على الرحلات بين المدينة المنورة ومكة المكرمة».

وطالب بحجز التذاكر ومتابعة الرحلات والتخفيضات عليها عبر الرابط اضغط هنا يُشار إلى أن طول الخط الحديدي لقطار الحرمين السريع 450 كيلومترًا وتحتوي المحطات على صالة للقدوم وأخرى للمغادرة، وصالات لكبار الشخصيات، ومسجد، ومركز للدفاع المدني، ومهبط للطائرات المروحية، وأرصفة لوقوف القطارات وانتظار الركاب، ومواقف سيارات بالإضافة إلى للمطاعم والأسواق​، وتتسع الرحلة الواحدة على متن القطار إلى 417 راكبًا، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للقطار 60 مليون راكبٍ.