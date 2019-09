تعرف على أهم فعاليات موسم الرياض التي سيتم عرضها بتواريخها

على مدى شهرين متتاليين ستنطلق فعاليات موسم الرياض من 15 أكتوبر 2019 وحتى 15 ديسمبر 2019. من المتوقع أن يستقطب هذا الموسم ما يقارب 20 مليون زائر. سيشهد موسم الرياض 2019 الكثير من الفعاليات الترفيهية التي سيتذكرها أهل هذه المدينة لفترات طويلة من الأحداث الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب وإفتتاح مطاعم عالمية وغيرها الكثير. ستقام مهرجانات الرياض تلك في 11 مكان مختلف في المدينة من الحي الدبلوماسي، الجنادرية، بوليفارد الرياض، ملعب الملك فهد الدولي، حي المربع، حي الملز، وادي حنيفة، نوفا، قصر الحكم، الثمامة والدرعية.

مسرح ناصر القصبي :

وابتدأ رحلة حلم تركي ال الشيخ في موسم الرياض بعودة ناصر القصبي لخشبة المسرح السعودي مرة أخرى بعد غياب دام قرابة 30 عاما. وذلك بإطلاق مسرح ناصر القصبي في واجهة الرياض يبدأ من ٢٠ أكتوبر من السنة الجاريه، يذكر أن انطلاقة القصبي، البالغ من العمر 57 عاما، في عالم المسرح بدأت من مسرحية “حلم الحياة” عام 1984، تلتها 5 مسرحيات، آخرها كانت “ولد الديرة”، التي تعتبر آخر مسرحية له قبل نحو 30 عاماً.

معرض الخوف Scary Expo :

سيقام عرض معرض للخوف في ٢٣ أكتوبر في الواجهه الرياض، بمشاركة شخصيات مخيفه في أجواء تثير الرعب و الحماس للمتواجدين، وتشمل الدعوة جميع الفئات العمريه للحضور.

جري الألوان :

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن تنظيم الهيئة لكرنفال The Color Run أو (جري الألوان) والتي يشارك فيها المتسابقين بالجري والحرب بالألوان في ذات الوقت. وسيقام في ٢٦ أكتوبر على طريق تركي الأول وتشمل الدعوة جميع الفئات العمريه ، ويعرف عن جري الألوان إنه سباق للجري بدون فائز ولا جائزة، وماراثون للاستمتاع بتراشق الصبغات الملونة البودرة والسائلة، وقد أحتفلت مؤخرا باريس في بداية فصل الربيع بماراثون الألوان حيث يتسابق فيه المشاركون بأعداد غفيرة في الجري لمسافة بعض الكيلومترات التي يتميز فيها كل كيلومتر بلون معين، فليست الرياضة وإتباع الحمية الغذائية الصحية هما الحلان الوحيدان والأفضل للحصول على جسم جيد وممشوق ولياقة بدنية عالية. فأحيان لعبة تمارس مع الأصدقاء تكون كوسيلة ممتعة لتغيير نمط الحياة اليومية وتفيد الصحة في نفس الوقت.

مسرحية بيتر مان Peter Pan :

وهي مسرحية تحكي عن مغامرة لبيتر وهو الفتى الذي يستطيع الطيران في قصة محبوكه بعرض مذهل ومن المقرر عرضها في ٧ نوفمبر في الواجهه الرياض والدعوة تشمل الجميع.وتدور الحوادث في إطار استعراضي يساعد الجمهور على الإحساس بكل الشخصيات المقدمة، وتساهم في ذلك الموسيقى الحية التي تعكس عوالم المغامرة والقصة التي يعيشها البطل. كما أن الأزياء مصممة في شكل متقن، وتُســتخدم في العرض معدات وإضاءات وتكنولوجيا عالية الجودة للطيران فوق المسرح.

يذكر ان «بيتر بان» شخصية خيالية من تأليف الروائي والكاتب المسرحي الاسكوتلندي جيمس ماثيو باري، وهو ولد شقي يمكنه الطيران ولا يكبر، ويمضي مرحلة الطفولة التي لا تنتهي في مغامرات على أرض جزيرة نيفرلاند زعيمًا لعصابة الأطفال الضالة (Lost Boys) ويتعامل مع حوريات البحر والقراصنة وأحيانًا مع الأطفال العاديين من خارج الجزيرة.

وظهر «بيتر بان» للمرة الأولى في جزء من رواية «الطائر الأبيض الصغير» (The Little White Bird) وهي رواية للكبار كتبها باري عام 1902، وظهرت أشهر مغامرة لهذه الشخصية للمرة الأولى في 27 كانون الأول (ديسمبر) 1904 في مسرحية بعنوان «Peter Pan»، ومن ثم حدث تعديل للمسرحية لتخرج في زي رواية، ونشرت عام 1911 بعنوان (Peter and Wendy) والتي عرفت في ما بعد باسم «Peter Pan Wendy»، ومن ثم عرفت باسم «Peter Pan». وتتالت النجاحات وعُرضت المسرحية في دول عدة.

المسرح المصري :

ستشمل هذه الفعاليه عرض ٥ مسرحيات مصريه على الفتره (٢٣ اكتوبر ، ٦ نوفمبر ، ١٣ نوفمبر ، ٢٠ نوفمبر ٢٧ نوفمبر ) على طريق الأمير تركي الأول، ومن المقرر أن تقدم شريهان 6 عروض مسرحية لجميع أفراد العائلة طوال فعاليات المهرجان حيث ستظهر بأكثر من 50 إطلالة، كما سيتم الإستعانة بمصممي رقصات من أميركا لتقديم الفقرات الإستعراضية لهذه العروض المسرحية. كما تم بناء مسرح خاص لعروض الفنانة الإستعراضية، مجهز بجميع الإمكانيات لكي تظهر في أفضل شكل وصورة بعد غيابها عن جمهورها. ستتضمن فعاليات موسم الرياض عرض مسرحية الملك لير من بطولة يحيى الفخراني وعروض فرقة مسرح مصر من بطولة أشرف عبدالباقي وعدد من النجوم الشباب.

القصة المثيرة Thriller :

فالعرض البريطاني الضخم «ثريلر لايف» قام بزيارته الأولى لدولة الكويت بعد سلسلة من العروض الفنية المبهرة في عدد من عواصم العالم المختلفة في أوروبا والشرق الأوسط وغيرها. ويتسم العرض الغنائي الموسيقي الراقص بالدقة والحرفية والجاذبية والمهارة والإتقان، عوامل صنعت الشغف والإمتاع والإنسجام والتفاعل مع كل فقراته المتنوعة، في ليلة من الليالي الفريدة والمتميزة في موسم الرياض، وسيتم عرضه عبر رحلة موسيقية شائقة مع أعمال ملك البوب العالمي الراحل مايكل جاكسون، الذي امتدت مسيرته إلى 45 عاما من الحضور والنجومية والانتشار. ويشمل الإستعراض المفعم بالحياة والفن، إذ جمع الراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات الذين سيقدمون أعمال جاكسون الخالدة في أذهان جمهوره وعشاق فنه وصوته، ما بين الغناء والاستعراض، مدفوعا بالمشاهد التلفزيونية والمؤثرات الصوتية والمتعة البصرية بلمسات من المصمم العالمي غاري لويد، الذي يمتلك سجلاً حافلاً بالحضور والجوائز. ومن المقرر عرضه في ١٩ نوفمبر في واجهة الرياض وتشمل الدعوة الجميع.