أن الجهات الأمنية بالرياض استدعت الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يتسلقون إحدى الرافعات العملاقة بهدف التصوير. ووفقاً للمعلومات استدعت الجهات الأمنية الشبان واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة التي تمنع تكرار مثل هذه المجازفات. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع وصور تسلق الشبان للرافعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مطلعة: الجهات الأمنية استدعت 3 شبان متهورين تسلقوا رافعة عملاقة وسط الرياض -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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