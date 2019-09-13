الحصيني: تحسُّن الطقس بمعظم مناطق المملكة ليلتي الجمعة والسبت

أوضح الخبير في الطقس والأرصاد عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، أن تحسنًا بالطقس ستشهده معظم مناطق المملكة خلال ليلتي الجمعة والسبت.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن معظم مناطق المملكة ستشهد أجواء جيدة صافية ليلتي الجمعة والسبت؛ حيث يكون الطقس لا حرا ولا بردا في الليل مع ليالي قمراء»، مشيرًا إلى أن من يتأخر إلى ما بعد منتصف الليل يحتاج ملبسًا شتويًا خفيفًا في المناطق الوسطى والشمالية وغرب الشرقية وشمالها.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقَّعت في تقريرها لطقس غد الجمعة، أن تكون سماء غائمة جزئيًا، والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات «جازان، أبها، الباحة» قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

Advertisements

وأشارت الهيئة إلى أنه سيطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة، وكذلك رياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.

وأوضحت «هيئة الأرصاد»، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.